Assaggio d'estate a Punta Penne, spiaggia affollata e primi bagni

BRINDISI - Iniziano le prove d'estate grazie anche alle temperature vicine ai 30 gradi. Il litorale si è riempito di Brindisini in costume, nonostante gli stabilimenti balneari ancora chiusi: la foto ci arriva dalla spiaggia di Punta Penne oggi (domenica 22 maggio 2022). Nell'ora di punta era strapiena con un sole, mare piatto con decine di persone che hanno fatto il primo bagno della stagione. E' un po' come se, di colpo, fosse già luglio ma siamo, ancora, alla penultima domenica di maggio.

