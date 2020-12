I "campi carreggiati": la bellezza di Punta Penne

La foto scattata da Giuseppe Lanotte mette in evidenza la bellezza del tratto litorale di Punta Pene, a nord di Brindisi. Nello specifico si vedono i cosiddetti "campi carreggiati", particolari conformazione rocciosa caratterizzata da scanalature dovute alla dissoluzione della piattaforma costiera ad opera di variazioni della linea di battigia.

