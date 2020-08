La vecchia spiaggetta del molo di Caprarelle: scorcio dimenticato del litorale

Andrea Etna ha fotografato uno scorcio poco conoscito del litorale nord di Brindisi. Si tratta di quel che resta di una spiaggetta situata nei pressi del vecchio molo di Caprarelle, in zona Materdomini. Sullo sfondo si vede il relitto dell'Asmara, nave frigorifera affondata da un sommergibile nel 1941 e recuperata dai fratelli Domenico e Giovanni Barretta, all'epoca palombari, nell'impresa che segnò l'inizio della loro ascesa. Ancora più in lontananza si scorge la sagoma del Castello Alfonsino.

Gentili lettori con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it.

Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore.

