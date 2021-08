"Il borgo che dondola": turisti in posa sulle altalene di Cisternino

Cisternino, uno dei borghi più belli d'Italia, anche quest'anno regala scene da immortalare. Nell'ambito dell'iniziativa "Il borgo che dondola- il risveglio della lancetta sinistra", che fa da cornice al cartellone estivo, il centro storico è stato riempito di altalene. Si tratta di un percorso che include piazza Garibaldi, via Soleti, via Castello e via Santa Maria di Costantinopoli.Un lettore ci ha inviato una foto

