L'aura del mare è come un incantesimo: ti avvolge nella sua meraviglia

"Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti terrà sempre nella sua aura di meraviglia" affermava l'esploratore e navigatore francese Jacques-Yves Cousteau (1910-1997).

Ed è questa la stessa sensazione che si prova osservando la vista di Torre Santa Sabina, proposta nell'immagine in evidenza. Lo scatto, ad opera di Cinzia Soleti Ligorio, riprende la marina di Carovigno all'ora del tramonto e risale a qualche settimana fa.

