Pausa pranzo: orecchiette al pomodoro, vino e profumo di mare

BRINDISI - "Una vista meravigliosa della città di Brindisi, un porto unico e specialità culinarie della nostra terra...cosa volere di più". Scrive il nostro lettore, Alessandro Tarantino, per raccontare lo scatto che ci ha inviato durante la sua pausa pranzo. Buon appetito

Gentili lettori con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it.

Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore.

P.S. Le foto saranno sottoposte a valutazione da parte della redazione di BrindisiReport. La e-mail varrà come autorizzazione