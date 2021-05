Nel "Bosco Comunale dei Greci" l'incontro tra la farfalla e il fiore

Nella foto di Alessio Maizza, un giovane di Erchie appassionato di fotografia, la natura in tutta la sua bellezza.

"Aspettavo da un po' una giornata calda e primaverile, per uscire a scattare qualche foto. Mi sono così incamminato per la strada che porta al "Bosco Comunale dei Greci", uno spazio verde, con dei sentieri e delle panchine in legno, che ospita diverse piante e animali. Lungo il mio tragitto mi sono soffermanto a cogliere la bellezza della natuta, di ogni fiore, e delle farfalle che si posavano su di essi".

***

