"L'abbandono visto in tutta la sua positività": casolare immerso nel verde

Le foto inviate dalla lettrice Silvia Sconosciuto sono state scatate nelle vicinanze di Cellino San Marco. "La maggior parte delle foto ritraggono dei casolari/masserie ormai abbandonate ma circondate dal verde. Il verde come simbolo di speranza e coraggio, e l’abbandono, visto in tutta la sua positività, come simbolo di un forte desiderio di rinascita e ritorno nel mio territorio. Io sono andata via dalla Puglia 10 anni fa ed ho 28 anni, e per me questi scatti rappresentano un vero e proprio occhio verso il futuro. Un futuro che vorrei realizzare nella mia terra facendo rinascere quello che ormai è abbandonato".

"Spero che possiate dar voce a questi mie parole che sicuramente sono nel cuore di tanti giovani come me che per studi e lavoro sono dovuti andar via...con la speranza ed il coraggio di ritornare prima o poi".

