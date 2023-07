Piccione in volo sulle parole di Domenico Modugno: lo scatto artistico

Una delle frasi più celebri del cantautore sampietrano Domenico Modugno scritte sui gradini di un immobile, un piccione immortalato proprio mentre spiccava il volo. E' questo lo scatto artistico di Gianni Bartune, un autista del 118 con la passione per la fotografia trasferitosi in Sardegna per lavoro e amore ma con il suo paese natale, San Pietro Vernotico, sempre nel cuore. Quando torna, armato di reflex, cerca e immortala gli angoli più suggestivi, trasformandoli in opere d'arte.

