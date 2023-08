Nelle acque brindisine una specie di medusa Cassiopea: "Non la uccidete è innocua"

Il nostro lettore Fabio Vitali, appassionato di natura e socio Wwf, nella mattinata di oggi, domenica 27 agosto, ha immortalato una medusa "Cassiopea mediterranea" nelle acque di Brindisi, precisamente, alla "Conchetta" (costa nord di Brindisi).

"Vorrei fare un appello alla cittadinanza: se doveste imbattervi in una medusa "Cassiopea", come quella vista questa mattina a mezzogiorno alla "Conchetta", non la uccidete o non la fate morire fuori dall'acqua. É una specie tanto innocua, quanto importante per la catena alimentare marina. Non provoca orticaria, cerchiamo di rispettare quando possibile le biodiversità della fauna marina".

