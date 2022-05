Una spettacolare inquadratura di Torre Testa sulla litoranea nord di Brindisi

Nella foto inviata da un giovane lettore Daniele De Giorgi un'inquadratura mozzafiato di "Torre Testa del Gallico" conosciuta a Brindisi come torre di "Giancola" (nome del canale di raccolta acque reflue e piovane che sfocia in mare al suo fianco). Si tratta di una torre costiera in rovina sita sulla litoranea nord di Brindisi

