Spettacolo in cielo: la superluna "del cervo" immortalata dalla costa sud

Lo spettacolo è cominciato dall 20.30. Anche dai cieli brindisini è stato possibile ammirare la "superluna", quella del Cervo, la terza dell'anno. Come riporta 3Bmeteo.com "il nome trae origine dai nativi americani in quanto solitamente in questo periodo spuntano le nuova corna dei cervi". All'appuntamento non sono mancati gli appassionati di fotografia. La foto è stata scattata da Alessandro Rampino da Torre San Gennaro.

"Si tratta della terza Superluna del 2022, la quarta sarà il 12 agosto, e sarà la più grande delle quattro e dunque dell'intero 2022: ricordiamo che con Superluna si intende la coincidenza tra plenilunio e minore distanza tra Terra e Luna. In questa circostanza infatti il nostro satellite ci appare più grande e lumionoso rispetto alla media dei pleniluni".

