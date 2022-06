La super luna "delle fragole" immortalata da Torre San Gennaro

Nello scatto di Alessandro Rampino la super luna "delle fragole" immortalata dalla marina di Torre San Gennaro. Si tratta del primo appuntamento del 2022 con la Super Luna, chiamata così perchè si trova nella fase di plenilunio e nello stesso tempo nel punto più vicino alla terra (perigeo). La Luna piena di giugno viene anche chiamata "delle Fragole" in onore al gustoso frutto che si raccoglie proprio in questo mese.

