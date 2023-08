Tango passionale sul sagrato della Chiesa Madre in una notte di fine estate

L'immagine inviata da Antonio Perrone riprende due persone nell'intento di ballare un tango sul sagrato della Chiesa Madre di Torchiarlo. La coppia anima lo spazio, privo di altre presenze se non di chi scatta la foto da lontano. Il bianco e nero dona un'enfasi ancora maggiore, tale da alimentare la percezione della passionalità instaurata tra i due ballerini.

