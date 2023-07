Una tartaruga depone le uova sulla spiaggia tra la sorpresa dei bagnanti

Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it

SAN PIETRO IN BEVAGNA (provincia di TARANTO) - Si è fatta strada tra i bagnanti, lentamente e silenziosamente, per poi deporre le proprie uova nella sabbia. Protagonista una tartaruga caretta caretta presente in una meravigliosa spiaggia della località appartenente al Comune di Manduria.

I presenti, tra i quali molti abitanti del Brindisino che solitamente frequentano tale zona marina, sono rimasti subito sorpresi dall'accaduto. Del resto, non è una scena che si verifica abitualmente. Proprio per questo, il lettore francavillese Giulio Marchetti ha ripreso alcuni passaggi. "La foto del giorno" di oggi, dunque, si associa ad una clip-video della durata di circa venti secondi.



