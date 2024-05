Vista mozzafiato di Ceglie Messapica da Locorotondo: la tecnica usata per lo scatto

LOCOROTONDO (BARI) - Un salto nel cuore della Valle d'Itria, al confine tra le province di Bari e Brindisi. Qui si erge una delle perle del Brindisino, ovvero il meraviglioso paesaggio collinare di Ceglie Messapica, visibile addirittura da Locorotondo. E pensare che i due paesi sono distanti tra loro circa 23 chilometri.

Ad immortalare lo spettacolo, che a valle può contare la presenza dei caratteristici trulli, ci ha pensato il fotografo Emanuele Colabello. L'immagine completa è visibile nella parte inferiore di questo articolo.

La tecnica utilizzata

Quello di Colabello è uno scatto singolo realizzato con un teleobiettivo da 600mm. Nessun'altra tecnica particolare è stata messa in atto. La foto è alla base della prospettiva di appiattimento di piani che avviene quando si utilizza un teleobiettivo da una distanza ragguardevole, come in questo caso i chilometri che separano Locorotondo e Ceglie Messapica. Tale fenomeno fa apparire la Luna e il paese sullo stesso piano focale.

"C’è da dire che la Luna, quando sorge all’orizzonte, causa la distorsione atmosferica terreste. Per questo ci appare molto più grande" afferma l'autore dello scatto.

***

