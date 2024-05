Restyling strade in vista del G7: chiusura al traffico in via Provinciale San Vito

BRINDISI – In città si moltiplicano i cantieri di rifacimento delle strade, in vista del G7 in programma dal 13 al 15 giugno fra Brindisi e Borgo Egnazia. Nei giorni scorsi, è stato stanziato un milione di euro per il restyling delle vie urbane del capoluogo. Fra queste rientra anche via Provinciale San Vito, arteria di fondamentale importanza per la viabilità. A tal proposito l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico del tratto di via Provinciale San Vito compreso fra via Ponte Ferroviario, dalle ore 21 fino alle ore 7 del giorno successivo, dal 22 maggio al 6 giugno.

Contestualmente viene disposto il divieto di transito e di fermata a tutti i veicoli, esclusi quelli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e quelli d'opera della ditta appaltatrice, la “Sequam” con sede a Matera.

I lavori interesseranno anche tratti di contrada Baroncino, nei pressi dell'aeroporto e l'area del Castello Svevo. La procedura legata all'appalto per i lavori è gestita dalla Provincia di Brindisi.

