Albero finisce sulla strada: pompieri in azione, via Prov. San Vito chiusa al traffico

BRINDISI - L'ondata di maltempo che ieri mattina (giovedì 15 giugno) ha paralizzato Brindisi è ormai alle spalle, ma le conseguenze del nubifragio continuano a farsi sentire anche a più di un giorno di distanza. La Polizia Locale di Brindisi ha dovuto chiudere via Provinciale San Vito, nel tratto compreso fra la rotatoria situata nei pressi del Circolo Tennis e via Del Lavoro, a seguito della caduta di un albero situato all'interno di un'area verde adiacente alla fontana Tancredi, di fronte al dormitorio per migranti.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 17.30. Il grosso arbusto si è abbattuto sulla strada, invadendo per intero la corsia che conduce al centro cittadino. Fortunatamente non si registrano nè danni nè feriti. I vigili del fuoco, reduci dai più di cento interventi effettuati fino alle prime luci di oggi per soccorrere automobilisti, rimuovere alberi e liberare sottopassi e locali allagati, sono sul posto con il supporto di un'autoscala per tagliare i rami pericolanti e mettere la zona in sicurezza.