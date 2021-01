Allerta meteo arancione: forti venti di burrasca con raffiche e piogge

BRINDISI - Diramata una allerta meteo arancione per tutta la Puglia: dalla mezzanotte del 31 gennaio 2021 e per le successive 12-18 ore la Protezione Civile regionale annuncia venti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte. Sono previste, inoltre, possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalle 08 del 31 gennaio 2021 e per le successive 12 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. L'allerta meteo su tutta la Puglia nel caso dei rovesci è gialla.