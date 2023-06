In arrivo piogge e temporali in Puglia: allerta meteo Arancione

Allerta meteo "Arancione" per rischio idrogeologico su tutta la Puglia per 24 ore a partire dalle mezzanotte di giovedì 15 giugno. Diramato bollettino meteo della Protezione civile regionale. Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati". Temperature in calo, massime tra 22 e 27.