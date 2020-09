Allerta meteo arancione nel Brindisino: forti venti di burrasca per 48 ore

BRINDISI - Allerta meteo arancione dalle otto di questa sera (26 settembre) e per le prossime 48 ore in provincia di Brindisi. La Protezione civile ha diramato lo stato di pre-allarme, a causa di "venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte". Per quanto riguarda il Brindisino, non è solo il vento a preoccupare. Sono previste anche abbondanti precipitazioni, anche se il livello di allerta è più basso (allerta gialla).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Precipitazioni: da sparse a diffuse - si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile -, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". In altre zone della Puglia le precipitazioni e i rovesci dovrebbero essere più consistenti. L'allerta arancione per i venti di burrasca interessa, invece, tutta la regione Puglia, compreso - come detto - il territorio brindisino costiero e interno.