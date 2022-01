Allerta meteo gialla in tutta la Puglia: in arrivo vento forte da Nord

Allerta meteo gialla in tutta la Puglia dalla mezzanotte del 29 gennaio e per le successive 24 ore. In arrivo venti da forti a burrasca settentrionali. Come già detto in un precedente servizio sul meteo a cura di 3BMeto, "un veloce passaggio perturbato interesserà tra venerdì e sabato mattina il Brindisino portando piogge e rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi e grandinigeni, specie nella serata di venerdì. Temperature in leggero calo da sabato, con il freddo che sarà accentuato dai forti venti settentrionali fino a 50-60 chilometri orari".