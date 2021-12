Allerta meteo gialla in tutta la Puglia a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 8 dicembre e per le prossime 24 ore. Si prevedono venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Rischio idrogeologico per temporali e vento