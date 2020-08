Il maestrale scalza lo scirocco: martedì possibili venti di burrasca

BRINDISI - Dopo l’ondata di caldo afoso portata dal vento di scirocco, a partire da domani è previsto il ritorno del maestrale, con raffiche superiori ai 30 chilometri orari. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) a partire da mezzogiorno di oggi e per le successive 24 ore. Dalla tarda serata di oggi e per tutta la nottata dell’1 settembre, in particolare, sono previsti venti da forti a burrasca provenienti da Nord – Nord/Ovest con raffiche sino ai 50 chilometri orari.

