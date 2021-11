Allerta meteo gialla, venti in rinforzo su tutta la Puglia

Cambia il tempo in Puglia: dalle ore 18 di oggi, mercoledì 3 novembre 2021 e per le successive 30 ore, allerta meteo "gialla" su tutta la regione Puglia per venti forti con rinforzi di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Seguire le seguenti raccomadazioni della Protezione civile:

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

• prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili;

• in caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d’acqua e non portare con sé oggetti metallici.