Rischio temporali e venti di burrasca: doppia allerta meteo

BRINDISI – L’estate, come anticipato nei giorni scorsi da 3bmeteo.com, pare davvero agli sgoccioli. Per la giornata di domani la Protezione Civile Puglia ha diramato una doppia allerta meteo per domani (sabato 17 settembre). Una, per il rischio di venti forti, riguarda l’intero tacco d’Italia ed è di colore giallo, con l’eccezione delle aree Garnano-Tremiti e Basso Fortore, dove il livello sale ad arancione. L’altra allerta, sempre gialla, è per il rischio di pioggia e temporali e riguarda solo le provincie di Brindisi e Lecce.

Allerta vento

Per quanto riguarda il vento, l’allerta scatterà a partire da mezzanotte e sarà valida per le successive 24 ore. In questo arco temporale si prevedono venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee. Inoltre sono previsti venti forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico.

Allerta pioggia

Per quanto riguarda l’allerta pioggia, invece, dalle ore 8 di sabato e per le successive 12 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Inoltre si prevedono piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio, con quantitativi cumulati deboli.