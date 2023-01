Rischio piogge e venti di burrasca: maltempo in arrivo anche nel Brindisino

Doppia allerta gialla, per vento e pioggia, in provincia di Brindisi per la giornata di domani (venerdì 20 gennaio). Il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile ha validità dalle ore 16, per le successive 28 ore. L’interza regione sarà sferzata dal vento da sud. In alcuni settori, incluso il Salento (provincie di Brindisi e Lecce) vigerà anche l’allerta per rischio idrogeologico. In particolare si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli sino a puntualmente moderati. I venti tenderanno a forti o di burrasca dai quadranti meridionali. In serata, in particolare, stando alle previsioni di 3Bmeteo.com, sono previsti 10 millimetri di pioggia.