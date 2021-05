Pioggia e temporali in arrivo: la Primavera si prende una pausa

La Protezione civile dirama un'allerta meteo gialla (rischio idrogeologico per temporali) per sabato 15 maggio

Per l'estate bisognerà ancora attendere. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato (15 maggio) un’allerta meteo gialla (rischio idrogeologico per temporali) che riguarda il Salento e la provincia di Brindisi. A partire dalla mezzanotte e per le successive 20 ore potrebbero verificarsi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Nel Brindisino, in particolare, si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino - stando alle previsioni di 3BMeteo.com - con piogge e rovesci anche temporaleschi”. Nel pomeriggio potrebbe verificarsi un “assorbimento dei fenomeni con schiarite in serata. Sono previsti 13.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2284m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso”. Per domenica, invece, si prevede “giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge”.