La primavera ancora "arranca": nuova allerta meteo per il Brindisino

Il bel tempo resterà un miraggio anche per le prossime ore in provincia di Brindisi. Lo attesta un bollettino di allerta gialla diramato nella giornata di oggi (giovedì 13 aprile) dalla Protezione civile regionale, valida a partire dalle ore 20 odierne e per le successive 18 ore. In questo arco temporale si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati sulla Puglia meridionale”. L’unico settore interessato dall’allerta è proprio la fascia Salento, in cui rientrano le province di Brindisi e Lecce.

Stando alle previsioni di 3bmeteo.com, domani a Brindisi si prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, con rasserena in serata”. “Sono previsti 13mm di pioggia”.