Domenica di pioggia e vento: allerta meteo arancione anche nel Brindisino

Le previsioni del tempo non promettono nulla di buono per domani (domenica 28 novembre). La Protezione Civile Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione con rischio atteso idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento, che riguarda anche la provincia di Brindisi. L’allerta scatterà alle ore 20 di stasera e sarà vigente fino alle ore 20 di domani.

Dal Tirreno, infatti, come spiegano i meteorologi di 3BMeteo, è in arrivo una circolazione depressionaria che determinerà una giornata di maltempo su Molise, Puglia e Basilicata con piogge e rovesci diffusi, in attenuazione entro fine giornata ad iniziare da Ovest. Si prevedono venti moderati dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Mare molto mosso. Temperature in calo nei valori massimi.