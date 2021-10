Rischio pioggia e temporali anche nel Brindisino: nuova allerta meteo

BRINDISI – Il maltempo è ormai alle porte. La Protezione Civile Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) valida dalle ore 20 di oggi (giovedì 7 ottobre), per le successive 12 ore. Nel “tacco d’Italia” si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, stando alle previsioni di 3bMeteo, c’è da aspettarsi per la giornata di domani “domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi”. “In serata schiarite, sono previsti 27mm di pioggia”. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2793m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare mosso.