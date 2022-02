Venti di burrasca e mareggiate: nuova allerta meteo gialla

BRINDISI – Il vento di maestrale sferzerà la Puglia fino alla giornata di domani. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per il rischio di venti forti a partire dalle ore 20 di oggi (martedì 22 febbraio) e per le successive 24-36 ore. I In particolare si prevedono venti da forti a burrasca con inevitabili mareggiate, ma non sono previste piogge. “Durante la giornata di domani – riporta 3bmeteo.com- la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°c. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest”.