Pioggia e venti di burrasca in arrivo: allerta meteo per domenica

BRINDISI – Pioggia e venti di burrasca: le previsioni del tempo per domenica 24 gennaio non sembrano incoraggianti in provincia di Brindisi. Non a caso la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo bicolore, estesa su tutta la Puglia: gialla (dalle ore 8 di domenica e per le successive 12 ore) per quanto riguarda la pioggia; arancione (dalle ore 8 di domenica e per le successive 18-24 ore) a proposito del vento. Per quel che riguarda il Brindisino, i meteorologi di 3Bmeteo.com prevedono “cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 2.7mm di pioggia”. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1769m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso”. Stando al bollettino della Protezione Civile, in particolare, potrebbero registrarsi venti "da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte".