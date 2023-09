Il maestrale non arretra: nuova allerta meteo per raffiche di burrasca

Il maestrale continuerà a soffiare forte almeno fino al primo pomeriggio di domani (mercoledì 6 settembre). La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla per vento dalle ore 20 di oggi e per le successive 18 ore, in tutta la Puglia. In questo arco temporale si prevedono venti forti da quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, specie sulle aree costiere. Fra queste rientra a punto la provincia di Brindisi, che già dalla scorsa notte sta facendo i conti con i danni causati dalle raffiche. Il quadro, purtroppo, non migliorerà a breve.