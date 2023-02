Ancora tempo stabile, ma domenica qualche pioggia in arrivo e temperature in calo

Secondo le previsioni meteo di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, l’anticiclone che per giorni ha dominato la scena sul Mediterraneo centrale subirà un graduale indebolimento nei prossimi giorni, a causa della formazione di un vortice sulla penisola iberica. Questo invierà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia correnti umide e miti meridionali, responsabili di annuvolamenti sparsi fino a sabato sulla Puglia, alternati a schiarite anche ampie con venti meridionali in rinforzo. Le condizioni subiranno un certo cambiamento domenica, quando correnti fredde di origine artica inizieranno ad affluire sul Mediterraneo, generando una strutturata area di bassa pressione proprio intorno all’Italia. Dal suo centro verrà inviata una prima perturbazione che raggiungerà la regione con un lieve peggioramento del tempo dalle prime ore della giornata, con l’arrivo di qualche pioggia. Le condizioni si manterranno molto variabili nelle ore successive, con schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti e forieri di nuovi rovesci sparsi più frequenti sul Salento, mentre le temperature subiranno una diminuzione. Sarà il preludio di un inizio settimana probabilmente instabile e più fresco, a tratti anche ventoso.

Meteo Brindisi. Condizioni stabili con cielo poco nuvoloso sono attese a Brindisi fino a sabato, con clima molto mite, massime fino a 17/19°C e una ventilazione da sud piuttosto sostenuta. Domenica aumenterà parzialmente la nuvolosità, anche se non sono attese precipitazioni degne di nota e le temperature non mostreranno variazioni di rilievo. Lunedì maggior variabilità per il passaggio di una veloce perturbazione, foriera anche di qualche pioggia con temperature in lieve calo.

Meteo Lecce. Condizioni stabili con cielo poco nuvoloso sono attese a Lecce fino a sabato, con clima molto mite, massime fino a 18/19°C e una ventilazione da sud piuttosto sostenuta. Domenica aumenterà moderatamente la nuvolosità, accompagnata anche da qualche debole piovasco, ma le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Lunedì maggior variabilità per il passaggio di una veloce perturbazione, foriera anche di qualche pioggia con temperature in lieve calo.

Meteo Bari. Condizioni stabili con cielo poco nuvoloso sono attese a Bari fino a sabato, con clima molto mite, massime fino a 20/22°C e una ventilazione da sud piuttosto sostenuta. Domenica aumenterà la nuvolosità, anche se non sono attese precipitazioni degne di nota e le temperature non mostreranno variazioni di rilievo. Lunedì maggior variabilità per il passaggio di una veloce perturbazione, foriera anche di qualche pioggia con temperature in lieve calo.

Meteo Foggia. Condizioni stabili con cielo poco nuvoloso sono attese a Foggia fino a sabato, con clima molto mite, massime fino a 20/22°C e una ventilazione da sud piuttosto sostenuta. Domenica, in un contesto sempre in prevalenza soleggiato, comincerà ad affluire aria più fresca che determinerà un calo delle temperature, con massime non oltre i 17°C. Lunedì nuvolosità in intensificazione per il passaggio di una veloce perturbazione, foriera anche di qualche pioggia con temperature in ulteriore lieve calo.