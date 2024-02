In arrivo venti di burrasca e mareggiate sulle coste: allerta meteo gialla

Si prevede un fine settimana incerto a livello metereologico. Non a caso, è stata diramata un'allerta meteo gialla su tutta la Puglia a partire dalla mezzanotte di domani (10 febbraio) e per le successive 24-36 ore. Si attendono venti forti dai quadranti meridionali su ogni parte della regione, con raffiche fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale. Inoltre, sono in previsione mareggiate lungo le coste. È quanto emerge dal bollettino diramato in queste ore dalla Protezione Civile.

