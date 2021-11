In arrivo burrasca e mareggiate: allerta gialla e arancione in Puglia

Due allerta meteo diramate dalla Protezione Civile regionale. Una parte dalle 16 di oggi, domenica 28 novembre, e dura 8 ore. Riferisce di un'allerta gialla "per venti forti occidentali con rinforzi fino a burrasca con ulteriori raffiche fino a burrasca forte sulle aree ioniche". L'altra, invece, annnuncia "venti di burrasca forte dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte". Parte dalla mezzanotte del 29 novembre e dura 20 ore. Arancione per Salento e Bacini del Lato e del Lenne (versante ionico) e Gialla per tutto il resto della regione.