Vento e disagi nel Brindisino: decine di interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI – Le raffiche di scirocco hanno costretto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi a una giornata di intenso lavoro. Il centralino della sala operativa di via Nicola Brandi ha ricevuto decine di richieste di intervento, soprattutto da persone residenti a Brindisi e Francavilla Fontana. Diverse squadre di pompieri, senza soluzione di continuità, hanno sgomberato le strade da rami spezzati e hanno messo in sicurezza cartelloni pubblicitari pericolanti. Numerose, inoltre, le pensiline e le finestre divelte. Va ricordato che per la giornata odierna la Protezione civile Puglia aveva diramato un’allerta vento arancione. Anche per le prossime ore notturne si prevedono raffiche di vento da sud fino a un massimo di circa 60 chilometri orari. In mattinata, la situazione dovrebbe migliorare.

