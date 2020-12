Micidiali raffiche di vento: danni e disagi in tutta la provincia

La sala operativa dei vigili del fuoco risponde senza sosta a telefonate provenienti da tutta la provincia. Sono decine i danni causati dalle fortissime raffiche di scirocco che fin dalle ore ore 8 di oggi (domenica 6 dicembre) sferzano la Puglia. I venti soffiano fino a una intensità di quasi 70 chilometri orari. Alberi, cartelloni e segnali stradali faticano a restare in piedi. I cedimenti sono inevitabli.

E' il caso, ad esempio, di un albero che si è abbattuto sulla strada in contrada Montenegro, nelle campagne di Brindisi. I pompieri si sono recati sul posto con due mezzi. Altre squadre della sede centrale di Brindisi e dei distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana, nel frattempo, erano alle prese con interventi analoghi. La situazione, purtroppo, non migliorerà nell'arco del pomeriggio. L'allerta meteo arancione, per il vento, è vigente fino alle ore 20. In serata, inoltre, si prevedono piogge abbondanti.

Restando nel capoluogo, i pompieri, con un'atoscala hanno messo in sicurezza una delle palme dei grardinetti di piazza Vittorio Emanuale, piegata dalle raffiche. Nel cenro di Torchiarolo sono caduti due lampioni. Il primo, in via Gramsci , ha sfiorato un passante. Il secondo, in via Principe Amedeo, nei pressi della chiesa Madre, ha lambito un'auto in sosta. Sul posto gli uomini della Polizia Locale.

Articolo il agggiornamento