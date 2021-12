Feste all'insegna del bel tempo e delle temperature miti nel Brindisino

Vigilia, Natale e Santo Stefano con sole prevalente e locali annuvolamenti: la recente fase fredda che ha portato nuvolosità irregolare e clima invernale sulle regioni adriatiche lascia gradualmente il passo ad una fase di stampo più nettamente anticiclonico e mite. Correnti umide e miti occidentali stanno infatti per raggiungere la Penisola ma porteranno i loro maggiori effetti solo sui versanti tirrenici. La Puglia alle spalle dell'Appennino resterà più riparata con festività che si preannunciano soleggiate o solo parzialmente nuvolose con temperature molto dolci per il periodo. Di seguito, le previsioni di Carlo Migliore di 3bmeteo.com.

Brindisi

Residui annuvolamenti sulla città di Brindisi nella giornata di mercoledì ma senza fenomeni, via via più soleggiato nei giorni successivi con tempo poco o parzialmente nuvoloso anche a Natale. Per Santo Stefano è prevista una maggiore nuvolosità con rischio di qualche isolata e debole pioggia. Temperature in aumento da giovedì con massime tra Natale e Santo Stefano fino a 16-17°C, minime non inferiori ai 7-10°C. Ventilazione residua settentrionale poi in rinforzo progressivo dai quadranti meridionali dalla vigilia con scirocco teso a Natale e Santo Stefano. Mari poco mossi, tendono a mossi o molto mossi al largo.

Lecce

Ancora qualche addensamento nella giornata di mercoledì ma associato a fenomeni sporadici, in seguito tempo nel complesso soleggiato, al più poco nuvoloso per tutto il periodo fino a Natale. Qualche addensamento a tratti più compatto è previsto nella giornata di Santo Stefano, associato a fenomeni sporadici verso sera. Temperature in aumento da giovedì con massime tra Natale e Santo Stefano fino a 16-17°C, minime non inferiori ai 5-9°C. Ventilazione tesa di scirocco tra Natale e Santo Stefano.

Bari

Ultimi annuvolamenti sulla città di Bari nella giornata di mercoledì ma senza fenomeni, via via più soleggiato nei giorni successivi con tempo poco o parzialmente nuvoloso anche a Natale. Per Santo Stefano è prevista una maggiore nuvolosità ma con rischio pioggia molto basso. Temperature in aumento da giovedì con massime tra Natale e Santo Stefano fino a 17-18°C, minime non inferiori ai 9-11°C. Ventilazione residua settentrionale poi in rinforzo progressivo dai quadranti meridionali dalla Vigilia con scirocco teso a Natale e Santo Stefano. Mari poco mossi, tendono a mossi o molto mossi al largo.