In arrivo forti venti a burrasca: allerta meteo gialla per 28 ore in Puglia

Prolungata di altre 28 ore l'allerta meteo Gialla in Puglia. Dopo quella diramata ieri pomeriggio, la Sezione di Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un altro bollettino meteo. Dalle 20 di oggi, lunedì 9 gennaio, e per le successive 28 ore si prevedono venti forti a burrasca nord-occidentali. In arrivo, quindi, una rapida perturbazione che apporterà rovesci, temporali e neve in montagna, ma anche venti forti e calo termico. Il tutto accompagnato da un generale abbassamento termico. Mercoledì situazione in miglioramento.