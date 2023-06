Bomba d'acqua sulla città: sottopassi allagati e automobilisti soccorsi dai pompieri

BRINDISI - L'allerta meteo arancione non lasciava presagire nulla di buono. Come nelle previsioni, un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Brindisi dopo le 9, raggiungendo il capoluogo poco prima delle 10. Si tratta di una vera e propria bomba d'acqua che nel giro di pochi minuti ha provocato allagamenti nei soliti punti critici della città. Fra questi: la strada dei Pittachi; via Osanna (altezza passaggio a livello); via Tor Pisana; via provinciale San Vito, via Artudro Martini angolo viale Caravaggio.

I vigili del fuoco sono impegnati in interventi di socorso nei confronti di numerosi automobilisti rimasti bloccati all'interno delle auto impantanate. La Polizia Locale ha dovuto chiudere al traffico la strada dei Pittachi, la strada che costeggia Canale Patri, via Amerigo Vespucci e via Tor Pisana, dove, come sempre, si è allagato il sottopasso. Fra via Martini e viale Caravaggio, al rione Sant'Elia, dove si sta svolgendo il mercato del giovedì, i pompieri hanno dovuto letteralmente spingere con le braccia un'auto bloccata all'altezza del distributore di benzina.

L'allerta meteo erancione diramata ieri dalla Protezione civile avrà validità per tutta la giornata odierna.

Seguono aggiornamenti