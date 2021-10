Persona cade in tombino e auto bloccate: Brindisi in tilt per gli allagamenti

BRINDISI – Immancabili, arrivano i disagi causati dalla pioggia a Brindisi. Come nelle previsioni, il temporale ha raggiunto la città fra le 10 e le 11. Nel giro di mezzora la pioggia ha cominciato a creare i primi problemi. I più grossi fra via Arturo Martini e viale Caravaggio, al rione Sant’Elia, all’altezza del distributore di benzina Ip, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in strada, diventata un fiume in piena. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per risolvere il problema. Non è andata meglio al conducente di un’auto che in via Appia (foto in basso), poco prima della rotatoria in cui converge anche via Tor Pisana, è andata a finire in un tombino, restando bloccata.

Un pedone è caduto in un tombino che si è sollevato improvvisamente in via Zara (foto in basso), nella zona delle Sciabiche. Per lui si temono delle fratture alle costole. Le strade tristemente note per gli allagamenti, insomma, anche oggi sono andate in tilt. E’ il caso di via Amerigo Vespucci e via Materdomini (impraticabile il sottopasso), al rione Casale, entrambe chiuse al traffico. Stesso provvedimento adottato anche in via Lucio Strabone.

In via Giordano Bruno, in pieno centro, sono invece caduti dei calcinacci. Gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi stanno fronteggiando numerose richieste di intervento. Basti pensare che in meno di un0ora si sono verificati quattro incidenti. Purtroppo le prospettive meteorologiche non sono rosee. Si prevedono temporali fino a stasera.