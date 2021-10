Ancora sole nel Brindisino per due giorni, poi arriva il maltempo

Le previsioni del tempo in Puglia per i prossimi giorni a cura di Federico Brescia di 3bmeteo.com

Mentre su gran parte dell’Italia si guarda alla perturbazione atlantica in arrivo tra giovedì e sabato, al Sud si fa attenzione ad una possibile fase di forte maltempo a partire da domenica. Sulla Puglia infatti nel weekend avremo soltanto delle piogge sparse che bagneranno a macchia di leopardo la regione, non mancheranno però delle pause di tempo asciutto con schiarite. In seguito al passaggio di questa debole perturbazione, i modelli intravedono il potenziale rischio della formazione di un profondo sistema depressionario o ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito sullo Ionio, complice di un possibile accrescersi del maltempo sul Meridione. Dovessero essere confermate le carte odierne, i fenomeni potrebbero risultare anche intensi tra domenica ed inizio settimana prossima. Temperature stazionarie in questo fine settimana.

Meteo Brindisi

Su Brindisi ancora bel tempo nelle prossime 48 ore, ma un peggioramento è atteso a partire da sabato con delle piogge sparse di debole intensità alternate a delle temporanee schiarite. Cielo più nuvoloso domenica, ma con bassa probabilità di pioggia. Attenzione però da domenica sera in poi quando la formazione di un ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito verso lo Ionio potrebbe portare ad una fase di maltempo intenso. Temperature stazionarie, minime tra 13 e 16°C, massime tra 20 e 23°C.

Meteo Lecce

Su Lecce ancora bel tempo nelle prossime 48 ore, ma un peggioramento è atteso a partire da sabato. Rispetto al resto della regione però la probabilità di pioggia nel weekend sarà davvero bassa sul Salento e ci sarà soltanto un aumento della nuvolosità, in particolare tra sabato pomeriggio e domenica. Attenzione però da domenica sera in poi quando la formazione di un ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito verso lo Ionio potrebbe portare ad una fase di maltempo intenso. Temperature stazionarie, minime tra 12 e 15°C, massime tra 22 e 24°C.

Meteo Bari

Su Bari ancora bel tempo nelle prossime 48 ore, ma un peggioramento è atteso a partire da sabato con delle piogge sparse di debole intensità alternate a delle temporanee schiarite. Cielo più coperto domenica con pioviggini più probabili al mattino. Attenzione però da domenica sera in poi quando la formazione di un ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito verso lo Ionio potrebbe portare ad una fase di maltempo intenso. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 16°C, massime tra 19 e 23°C.

Meteo Foggia

Su Foggia ancora bel tempo nelle prossime 36 ore, ma un peggioramento è atteso a partire da venerdi con delle piogge sparse di debole intensità alternate a delle temporanee schiarite. Andrà meglio sabato seppur in un contesto di nubi sparse. Cielo più nuvoloso domenica ma con bassa probabilità di pioggia. Attenzione però da domenica sera in poi quando la formazione di un ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito verso lo Ionio potrebbe portare ad una fase di maltempo intenso. Temperature stazionarie, minime tra 13 e 15°C, massime tra 20 e 23°C.