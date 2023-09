Rischio idrogeologico per temporali: allerta gialla su tutta la Puglia

Allerta meteo Gialla su tutta la Puglia dalle ore 8 di domani, sabato 23 settembre, per le successive 12 ore per rischio drogeologico per temporali. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività. elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.