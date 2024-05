Meteo: in arrivo pioggia o temporale poi bel tempo e temperature in aumento

BRINDISI - Un vortice in spostamento dalla Sardegna verso la Tunisia orchestra una perturbazione responsabile di un peggioramento su parte del Sud Italia, destinato prevalentemente alle regioni tirreniche. Lo annuncia il metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. La Puglia rimarrà invece più ad est rispetto al raggio d’azione della perturbazione e di conseguenza ai margini del peggioramento, con qualche pioggia in arrivo in giornata sulle zone al confine con Campania e Basilicata.

Giovedì la perturbazione riuscirà ad estendersi temporaneamente più ad est, coinvolgendo la Puglia con piogge e qualche temporale al mattino sulle province di Lecce e Brindisi, in estensione tra il pomeriggio e la sera a quella di Bari. Rimarrà più all’asciutto invece il Foggiano, con schiarite più ampie. Da venerdì l’anticiclone proverà a guadagnare terreno espandendosi dall’Europa occidentale verso l’Italia, favorendo una maggior stabilizzazione del tempo anche in Puglia, tanto che le condizioni si manterranno in prevalenza soleggiate fino alla fine della settimana, con temperature in ripresa.

Nel weekend i valori massimi raggiungeranno i 22/24°C a Brindisi, 24/25°C a Lecce e Bari, 26/28°C a Foggia. Da non escludere, tuttavia, la possibilità di qualche breve rovescio o temporale di calore sabato pomeriggio sulle zone interne salentine, in rapido esaurimento serale.