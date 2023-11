Meteo: in arrivo aria fredda e pioggia. Allerta meteo "gialla" per 14 ore

Allerta meteo gialla dalle 6 di sabato 25 novembre per le successive 14 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutto il territorio regionale; le precipitazioni saranno a carattere nevoso, con apporti al suolo deboli, fino a 500 - 600 metri sopra il livello del mare.

Venti: da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni meteo a cura di 3Bmeteo.com

Una massa d’aria fredda d’origine artico-marittima è in marcia verso il bacino del Mediterraneo. Già durante le ore notturne di sabato 25 novembre sulla Puglia è infatti atteso un rapido aumento della nuvolosità con associate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. In particolare, saranno le zone del Foggiano e del Barese ad essere interessati dai primi fenomeni, gli stessi che col passare delle ore, si estenderanno su tutta la regione fino a raggiungere le coste del Salento entro metà mattinata. Nel pomeriggio, irrompe l’aria fredda da nord: in questo frangente, nuovi rovesci temporaleschi interesseranno tutte le province. La quota neve si abbasserà fino a portarsi sui 500-600 metri tra sub-Appennino dauno, Gargano e Murge. In serata, ulteriore diminuzione della quota neve con qualche fiocco fino ad Altamura. Attenzione ai venti che spireranno forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 60-70 km/h.

La giornata di domenica vedrà ancora tempo instabile su tutte le province con le ultime residue nevicate tra Capitanata e Murge. Rovesci intermittenti sul Barese, Brindisino e Salento. Le temperature subiranno un lieve ulteriore calo, specie nei valori massimi. Il vento spirerà ancora forte dai quadranti settentrionali. Un temporaneo miglioramento del tempo è atteso a partire dal pomeriggio di domenica quando si apriranno ampie schiarite su tutta la regione.

Meteo Brindisi

La città di Brindisi vivrà un fine settimana tipicamente invernale con piogge, rovesci e temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi. La giornata di sabato infatti, vedrà protagonista la pioggia, che interesserà il capoluogo per l’intera giornata. Domenica invece, dopo una mattinata perturbata, si osserverà un graduale miglioramento del tempo a partire dal pomeriggio, quando si apriranno ampie schiarite.. Temperature in diminuzione, massime non oltre gli 11°C sabato, i 14°C domenica. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Meteo Lecce - Weekend dalle caratteristiche invernali sulla città di Lecce dove sono previste frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. La giornata di sabato infatti trascorrerà all’insegna del cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge per gran parte della giornata. Domenica invece ci sarà maggiore variabilità con ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime non oltre i 10°C sabato, i 13°C domenica. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Meteo Bari - La città di Bari sarà interessata dall’arrivo di un fronte freddo d’origine artica durante il fine settimana. Le condizioni meteorologiche saranno spesso perturbato con fenomeni a carattere di rovescio o temporale durante le ore centrali di sabato. Domenica ancora instabile con qualche pioggia, migliora dalla serata. Temperature in calo, massime non oltre i 12°C, minime tra 6°C e 7°C.

Meteo Foggia - Il fine settimana sulla città di Foggia assumerà connotati tipicamente invernali con frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. In particolare la giornata di sabato trascorrerà all’insegna dell’instabilità con piogge e rovesci. Neve in collina oltre i 400-500 metri. Domenica ancora qualche pioggia al mattino, migliora a partire dal pomeriggio con ampie schiarite.Temperature in drastico calo, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.