Weekend in compagnia dell’anticiclone: caldo in aumento

Di seguito le previsioni meteo di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sulla nostra regione nei prossimi giorni, con clima anche piuttosto caldo. Gli unici disturbi saranno rappresentati da una certa variabilità pomeridiana che si genererà nella giornata di mercoledì sulle zone interne appenniniche, con innocui annuvolamenti che si dissolveranno in serata. Le temperature aumenteranno gradualmente, soprattutto nel weekend, quando dal Nord Africa affluiranno correnti molto calde che porteranno i valori massimi fin verso i 38/39°C sulle zone interne del Salento e sul Tavoliere delle Puglie. I valori rimarranno meno elevati lungo la costa, mitigata dalle brezze marine, ma sarà anche maggiore il disagio per l’afa, specie nelle ore serali. In particolare a Foggia nel weekend le massime raggiungeranno i 35/37°C, a Bari e Brindisi i 31/32°C, a Lecce 33/34°C.