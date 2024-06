Meteo Puglia, le previsioni della settimana: caldo afoso fino a venerdì

Di seguito le previsioni mete di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com

L’anticiclone africano rimane ben saldo alle latitudini mediterranee e protegge la Puglia determinando condizioni di stabilità e caldo piuttosto intenso. Nei prossimi giorni il tempo sulla nostra regione si manterrà in prevalenza soleggiato, anche se il sole verrà di tanto in tanto offuscato dal passaggio di sottili velature. Da segnalare soltanto un po’ di variabilità nella prima parte della giornata di giovedì sulla Puglia garganica con possibilità di brevi piovaschi, per il passaggio di un marginale fronte che sconfinerà dall’Abruzzo e dal Molise. Le temperature rimarranno elevate, con punte anche di 34/36°C sul Tavoliere. In particolare mercoledì a Foggia le massime raggiungeranno i 34°C, a Lecce 33°C, 30°C a Brindisi, 29°C a Bari. Venerdì l’ingresso di correnti settentrionali determinerà un calo delle temperature di circa 5/6°C, sempre in un contesto soleggiato ma un po’ ventoso. Nel weekend persisteranno condizioni di stabilità e bel tempo, con temperature in nuovo aumento.

