San Silvestro e Capodanno all'insegna del bel tempo e delle temperature miti

Ultime note instabili, poi spazio all'alta pressione per San Silvestro e Capodanno: è l'analisi del meteorologo Manuel Mazzoleni per 3Bmeteo. L'ultima perturbazione del 2021, dopo aver lambito la Puglia, tra mercoledì e giovedì lascerà spazio a correnti settentrionali, che scorreranno lungo il bordo orientale del robusto e decisamente mite anticiclone in rinforzo sull'Europa centro occidentale. Ne consegue un mercoledì ancora all’insegna della spiccata variabilità con il rischio di qualche breve e isolato piovasco sui versanti adriatici e Salento orientale nonché qualche banco di nebbia al primo mattino sul Leccese. Da giovedì e ancora più da San Silvestro, l'alta pressione tornerà protagonista con tempo ampiamente soleggiato e clima ancora mite per il periodo: attese massime a inizio 2022 anche prossime ai 19/21°C.

